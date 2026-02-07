Menu
Polícia

Pedestre morre ao ser atropelado na BR-163, em Campo Grande

A vítima faleceu ainda no local do acidente

07 fevereiro 2026 - 14h31
IlustrativaIlustrativa   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Um pedestre, identificado como Thallison Wagner dos Santos Pereira de 28 anos, morreu ao ser atropelado na BR-163, em Campo Grande. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (6), na saída para a cidade de Dourados.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava atravessando a rodovia quando foi atingida por um veículo ainda não identificado. Por conta da colisão, o homem foi arremessado há vários metros de distância, ficando gravemente ferido.

As equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas Thallison não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local. O condutor do veículo, que causou o acidente, fugiu sem prestar socorro ao jovem.

A área foi isolada penas equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, para que a Polícia Civil e a Perícia Técnica realizassem os trabalhos a respeito do caso.

