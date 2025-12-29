Menu
Polícia

Pernambucano de 25 anos morre afogado no rio Correntes, em Sonora

Francisco Vitor foi arrastado pela correnteza e estava desaparecido desde o dia 26

29 dezembro 2025 - 08h11Luiz Vinicius
Francisco morreu afogado no rioFrancisco morreu afogado no rio   (Rádio Rec FM)

O pernambucano Francisco Vitor da Silva, de 25 anos, foi encontrado sem vida no rio Correntes, no município de Sonora, durante o domingo, dia 28. A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de afogamento.

Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, dia 26, quando a bicicleta e o celular dele foram encontrados na entrada da 'Prainha', local próximo ao rio.

Uma das hipóteses é que a vítima tenha entrado para nadar e foi arrastado pela correnteza, submergiu e o corpo foi localizado cerca de dois quilômetros de distância de seus pertences pessoais, conforme o site Rádio Rec FM.

As circunstâncias sobre o caso serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo de Francisco foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Coxim.

Ainda conforme o site local, a família deverá realizar o translado para que o velório e sepultamento ocorram em sua cidade natal, não revelada, mas que fica no estado de Pernambuco.

Francisco Vitor morava e trabalhava na cidade sul-mato-grossense.

