Menu
Menu Busca terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
PolÃ­cia

NecrÃ³psia virtual: Mato Grosso do Sul cria contraste prÃ³prio para tomografia forense

MÃ©todo permite reconstruÃ§Ãµes 3D precisas e posiciona o estado na vanguarda da perÃ­cia no Brasil

10 marÃ§o 2026 - 13h38Luiz Vinicius

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul está adotando rotineiramente uma técnica de tomografia com contraste em exames de necrópsia no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), em Campo Grande. O diferencial é o uso de um contraste desenvolvido internamente, que reduz custos e otimiza a tecnologia disponível para perícias complexas.

A nova metodologia permite visualizar com precisão a rede vascular após o óbito, facilitando a identificação de obstruções, rompimentos ou extravasamentos internos que muitas vezes não aparecem em tomografias convencionais. Com isso, casos de hemorragias, infartos ou mortes inicialmente classificadas como indeterminadas podem ser analisados de forma mais rápida e detalhada.

A fórmula utilizada combina água, sulfato de bário e um agente estabilizador, garantindo que o contraste permaneça no sistema vascular durante todo o exame. Diferente de protocolos internacionais que dependem de insumos caros, a solução desenvolvida em Campo Grande é adaptada à realidade da segurança pública local, oferecendo eficiência a baixo custo.

O método possibilita a geração de reconstruções tridimensionais detalhadas, funcionando como uma “necrópsia virtual” que complementa o exame tradicional. Atualmente, os tomógrafos próprios do IMOL em Campo Grande e Dourados colocam Mato Grosso do Sul na vanguarda da investigação forense no Brasil.

O desenvolvimento do contraste foi conduzido pelo agente de Polícia Científica e biomédico Rodrigo Borges Gomes, como parte de sua pesquisa de mestrado no programa de Ciência dos Materiais da UFMS. O projeto conta com colaboração técnica do Instituto Médico-Legal do Distrito Federal e prevê a ampliação do número de casos analisados para testar ainda mais a eficácia da solução.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Idosa passa mal em velório e morre horas depois em Campo Grande
PolÃ­cia
Idosa passa mal em velÃ³rio e morre horas depois em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem Ã© agredido a tijoladas no Centro de Campo Grande
Idosa é agredida pelo filho e vai parar no hospital em Maracaju
PolÃ­cia
Idosa Ã© agredida pelo filho e vai parar no hospital em Maracaju
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Mulher Ã© encontrada morta em kitnet do Guanandi
O caso aconteceu em uma aldeia da cidade
PolÃ­cia
Ex-companheiro confessa ter ateado fogo em casa que matou mulher em Paranhos
Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) -
PolÃ­cia
Homem que sequestrou e bateu em mulher Ã© preso em Campo Grande
PM atua em 39 municípios com o Promuse
PolÃ­cia
PMMS realizou mais de 20 mil fiscalizaÃ§Ãµes de medidas protetivas em 2025
Imagem Ilustrativa
PolÃ­cia
Homem esfaqueia sobrinho durante briga em Dourados
Motorista morreu após ser atropelado possivelmente por um caminhão
PolÃ­cia
Contrabandista capota o carro, Ã© ejetado e morre atropelado na BR-163, em Douradina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
PolÃ­cia
BebÃª de quatro meses Ã© internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim InÃ¡polis
O caso aconteceu na tarde de hoje
PolÃ­cia
AGORA: Mulher Ã© morta a facadas no Nova Lima
Imagens enviadas por amigos
PolÃ­cia
Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado