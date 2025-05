PF deflagra operação contra a comercialização de cédulas falsas de dinheiro em MS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a Operação Terceiro Milênio. A investigação apura comercialização e distribuição de cédulas falsas em Corumbá no ano de 2024.

De acordo com as investigações, um indivíduo estaria adquirindo as cédulas falsas em Campo Grande e estaria distribuindo em Corumbá.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo apreendidos celulares e mídias diversas que, a partir de então, serão submetidos a perícia e posterior análise.

O objetivo é identificar demais pessoas envolvidas na trama criminosa e prevenir a circulação de notas falsas no Mato Grosso do Sul.



