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PF intercepta passageira com passaporte de outra pessoa e prende seis por tráfico de drogas

Os flagrantes ocorreram no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos. Seis delas haviam engolido cápsulas contendo drogas

06 abril 2026 - 07h50Vinícius Santos
Imagem de agentes da Polícia FederalImagem de agentes da Polícia Federal   (Foto: Divulgação/PF)

Fiscalizações da Polícia Federal (PF) prenderam 7 pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos entre os dias 2 e 6 de abril. Segundo a PF, as situações foram distintas, mas envolvem tráfico de drogas e uso de documento de terceiro.

No dia 3 de abril, uma passageira boliviana foi interceptada ao tentar embarcar para Portugal utilizando o passaporte de outra pessoa. Ela foi autuada e responderá perante a Justiça brasileira.

Entre os dias 2 e 3 de abril, seis pessoas foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas ao tentarem embarcar com cápsulas de entorpecentes ocultas no interior do corpo, com destino à Europa e à África.

Os presos foram encaminhados ao hospital, onde permanecem sob supervisão médica até a eliminação das cápsulas, sob escolta da Polícia Penal do Estado de São Paulo.

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