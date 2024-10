PF ouve Anderson Torres sobre bloqueios no 2º turno das eleições de 2022

O ex-ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi ouvido pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (14), sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o 2º turno das eleições presidenciais de 2022.

A oitiva aconteceu às 14h de hoje, no horário de Brasília, e ocorreu por meio de uma videoconferência, a pedido da defesa de Torres, chefiada pelo advogado Eumar Novack.

Na época, a corporação realizou uma série de bloqueios que impediu a passagem de eleitores, principalmente na Região Nordeste, que era a localidade onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais tinha votos.

Anderson Torres e o ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques foram indiciados por atuarem em operação da PRF durante o 2º turno com o intuito de impedir que eleitores chegassem aos locais de votação.

Silvinei é investigado por “impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, prevaricação, condescendência criminosa e estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado”.

