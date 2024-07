Pitbull é morto com tiro após invadir casa e atacar cachorro do vizinho no Pioneiros

Cachorro da raça pitbull foi morto com um tiro na noite desta quarta-feira (17), durante uma confusão no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Ele pulou o muro da casa onde ficava para atacar o cachorro do vizinho, que é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), e o morador acabou matando o animal.

Segundo o boletim de ocorrência, o morador, de 36 anos, relatou que o intuito do disparo era assustar o cachorro para que ele deixasse a residência, pois além de atacar o animal de estimação, também foi mordido na tentativa de inibir os ataques.

Porém, o disparo acabou atingindo o pitbull, que não resistiu. Na presença da Polícia Militar, ele explicou que não é a primeira vez que o cachorro invade a residência e ataca seus animais.

Já o tutor do pitbull, de 25 anos, disse para os militares que não estava em casa no momento e que o animal estava preso nos fundos da casa, não sabendo dizer como ele conseguiu escapar.

Todas as partes foram encaminhadas para a delegacia de plantão para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, omissão de cautela na guarda ou condução de animais e praticar maus-tratos na delegacia de plantão.

