Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário

Um cão da raça pitbull foi capturado após ser encontrado solto na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Santo Antônio, durante a manhã deste sábado (21), em Ladário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 6h30 para atender a ocorrência. Moradores então detalharam que o animal estava tentando atacar outros cães, o que causava medo entre pessoas que passavam pelo local.

Os bombeiros realizaram a contenção e captura do pitbull com segurança, evitando riscos à população e ao próprio animal.

Ainda conforme a corporação, o dono compareceu ao local e informou que o cão havia escapado da residência. O animal não apresentava ferimentos e foi devolvido ao tutor.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de manter os animais em ambientes seguros, para evitar situações de risco.

