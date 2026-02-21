Menu
Menu Busca sábado, 21 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Pitbull solto na rua assusta moradores e é resgatado pelos bombeiros em Ladário

O animal não apresentava ferimentos e foi devolvido ao tutor

21 fevereiro 2026 - 15h52Brenda Assis

Um cão da raça pitbull foi capturado após ser encontrado solto na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Santo Antônio, durante a manhã deste sábado (21), em Ladário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 6h30 para atender a ocorrência. Moradores então detalharam que o animal estava tentando atacar outros cães, o que causava medo entre pessoas que passavam pelo local.

Os bombeiros realizaram a contenção e captura do pitbull com segurança, evitando riscos à população e ao próprio animal.

Ainda conforme a corporação, o dono compareceu ao local e informou que o cão havia escapado da residência. O animal não apresentava ferimentos e foi devolvido ao tutor.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de manter os animais em ambientes seguros, para evitar situações de risco.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Polícia
Após três meses, polícia conclui investigação sobre morte em aldeia de Dourados
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
Polícia
Jovem é socorrido após inseto entrar em seu ouvido enquanto dormia em Corumbá
O óbito foi constatado pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Após término, adolescente entra na casa do ex, agride e faz ameaças no Jardim Carioca
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é esfaqueado e roubado pela ex-namorada em Campo Grande
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Polícia
Jovem passa mal em fazenda do Pantanal e precisa ser socorrido por helicóptero da Marinha
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Polícia
Suspeito tenta esconder revólver em freezer e acaba preso com droga em conveniência de Jaraguari
Delegacia de Ivinhema
Polícia
Adolescente de 15 anos é espancada pelo marido, de 26 anos, em Ivinhema
Foto: Impacto News
Polícia
Criança de 2 anos é identificada após acidente fatal em Deodápolis

Mais Lidas

Ederson foi assassinado com vários disparos
Polícia
Jovem foi assassinado com mais de 30 tiros na frente da esposa em Campo Grande
Equipes da polícia estiveram no local
Polícia
Jovem é assassinado durante a madrugada em bairro de Campo Grande
Garras realizou a prisão do foragido
Polícia
Condenado, traficante é preso pelo Garras ao sair de casa em Campo Grande
Reunião aconteceu durante essa semana
Polícia
Governo de MS publica promoções de PMs e bombeiros com efeitos retroativos a dezembro