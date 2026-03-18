Pizzaria com mais de 100 intoxicados tinha insetos e alimentos mal estocados

Saiba Mais Polícia Mulher morre e mais 113 pessoas vão parar no hospital após comerem pizza

Uma pizzaria localizada em Pombal, no Sertão da Paraíba, foi interditada pela Vigilância Sanitária após inspeções identificarem irregularidades relacionadas a um surto de intoxicação alimentar que afetou mais de 100 pessoas no município. Durante a fiscalização, agentes encontraram alimentos armazenados de forma inadequada e indícios de infestação por insetos. Uma pessoa morreu.

A advogada do estabelecimento, Raquel Dantas, informou ao site TH+ que o proprietário acionou a Vigilância Sanitária Municipal para realizar a primeira inspeção na segunda-feira (16). No dia seguinte, a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) realizou nova vistoria, constatando a ausência de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), falta de protocolos de higiene e de controle de pragas. De acordo com o inspetor Sérgio Freitas, as condições do local impedem qualquer tipo de funcionamento seguro.

A defesa do dono afirmou que esteve presente durante todas as fiscalizações e aguarda os próximos passos para se posicionar. O proprietário, ressaltou a advogada, está disponível para colaborar com as investigações.

A Vigilância Sanitária de Pombal foi acionada no domingo (16) após notificação sobre o caso, segundo informou a secretária municipal de Saúde, Luciana Melo. Durante a inspeção, foram coletados materiais que serão analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB). A previsão é de que os laudos fiquem prontos em cerca de uma semana.

O proprietário da pizzaria prestou depoimento na delegacia, conforme informado pelo inspetor sanitário Sérgio Freitas. Ele explicou que, concluída a fase de fiscalização, a apuração dos fatos será conduzida pela Polícia Civil. Enquanto isso, os órgãos de saúde permanecem aguardando os resultados dos exames laboratoriais para prosseguir com a investigação sanitária.

Mulher morre e mais de 100 pessoas são afetadas

Uma mulher de 44 anos morreu na manhã desta terça-feira (17) no Hospital Regional de Pombal. Familiares informaram que ela havia consumido pizza na pizzaria atualmente sob investigação. Outras 113 pessoas que também comeram no estabelecimento apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais, e buscaram atendimento médico.

A secretaria municipal de Saúde informou que a maior parte dos pacientes já recebeu alta, permanecendo internada apenas uma pessoa.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Mulher morre e mais 113 pessoas vão parar no hospital após comerem pizza

Deixe seu Comentário

Leia Também