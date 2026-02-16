Menu
PM aposentado de Mato Grosso do Sul perde R$ 124 mil em golpe de criptomoedas

O policial investiu mais de 23 mil dólares; contudo, a plataforma passou a bloquear os saques e, posteriormente, encerrou suas atividades, ocasionando prejuízo ao militar

16 fevereiro 2026 - 13h36Vinícius Santos
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBCDinheiro - Foto: Getty Images / BBC  

Um policial militar aposentado de Mato Grosso do Sul registrou prejuízo superior a 23 mil dólares (aproximadamente R$ 124 mil reais) após realizar investimentos em uma suposta plataforma de criptomoedas ao longo do ano passado (2025). O caso foi denunciado às autoridades competentes para apuração.

Segundo apuração do JD1 Notícias, o militar foi incluído em um grupo de WhatsApp no qual integrantes se apresentavam como “especialistas” em investimentos digitais, afirmando utilizar inteligência artificial para garantir operações seguras e de alta rentabilidade. Convencido pelas promessas, ele iniciou os aportes financeiros na plataforma indicada.

No início, parte do valor investido foi perdida. Ainda assim, os chamados “especialistas” demonstraram solidariedade e continuaram incentivando novos investimentos, sob a alegação de que as perdas seriam recuperadas com aportes adicionais. Diante disso, o policial realizou novos depósitos, cada vez mais elevados.

Em determinado momento, ele foi informado de que, ao investir valores maiores, seria promovido a um grupo “vip”, o que supostamente garantiria maior retorno financeiro. No entanto, ao tentar realizar o primeiro saque, a plataforma — até então apresentada como segura — recusou a operação, alegando “risco de segurança”, o que resultou em nova perda financeira.

Mesmo após o problema, o policial voltou a manter contato com os supostos especialistas e, novamente convencido, fez novos aportes com a promessa de recuperar todo o dinheiro já investido. Contudo, ao tentar sacar os valores mais uma vez, a operação foi novamente negada sob o mesmo argumento de risco de segurança.

Na sequência, a conta do militar passou a constar como “em validação” e, posteriormente, a plataforma encerrou as operações, consolidando o prejuízo total suportado pelo policial aposentado.

Diante dos fatos, o caso foi denunciado ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que devem adotar as providências investigativas cabíveis para apurar eventual prática de crime e identificar os responsáveis.

