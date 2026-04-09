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PM com histórico de homicídio mata duas mulheres usando viatura oficial

O policial já havia cometido outro crime e estava afastado, mas voltou a agir e fez novas vítimas

09 abril 2026 - 11h24Sarah Chaves, com Folhapress
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Um policial militar matou duas mulheres a tiros na manhã de ontem, em Cariacica (ES), mesmo já tendo histórico de violência. O cabo Luiz Gustavo Xavier do Vale, que já havia cometido um homicídio contra uma mulher trans em 2022, utilizou uma viatura oficial durante o horário de serviço para ir até o local e acabou fazendo novas vítimas.

Segundo as informações, ele foi acionado pela ex-companheira para intervir em uma discussão. Ao chegar, encontrou as duas mulheres sentadas na calçada e efetuou os disparos. Imagens mostram que uma delas foi atingida ainda no local, enquanto a outra tentou fugir, mas foi perseguida e baleada.

Uma das vítimas morreu na hora e a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O policial foi preso em flagrante pelos próprios colegas.

De acordo com a investigação, o militar já tinha sido afastado das atividades operacionais após matar uma mulher trans em 2022. Mesmo assim, conseguiu acessar uma viatura e se deslocar até o local do crime.

O caso gerou forte repercussão. O governo do estado classificou a conduta como inadmissível, enquanto o comando da Polícia Militar afirmou que o episódio compromete a imagem da corporação.

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