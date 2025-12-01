PM fecha ponto de drogas do "Japa" na Favela do Quadrado e prende trio

A Força Tática da 11ª CIPM prendeu três pessoas — dois homens e uma mulher — em flagrante por tráfico de drogas na Favela do Quadrado, região do bairro Vila Nasser, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada no domingo (30/11).

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais avistaram uma usuária entrando em um veículo GM Corsa preto. Ao perceber a aproximação da equipe, ela demonstrou nervosismo, levantando suspeita.

Durante a abordagem, uma policial feminina realizou a revista pessoal e encontrou um papelote de substância análoga à cocaína escondido na cintura da mulher, além de dois aparelhos celulares.

A abordada afirmou ser usuária e disse ter acabado de comprar o papelote e um dos celulares no interior da Favela do Quadrado, diretamente com o traficante conhecido como “Japa”.

Ela relatou ter pago R$ 30 pela droga e R$ 300 pelo telefone, chegando a mostrar aos policiais o comprovante de pix em nome dele. Após checagem do IMEI, o aparelho foi identificado com restrição de uso, reforçando a suspeita de receptação na “boca de fumo”.

Diante das informações, a equipe entrou a pé na favela. Durante a incursão, o suspeito apelidado de “Coreano” correu para dentro de um barraco, mas foi localizado logo depois, portando R$ 50.

Já “Japa” foi encontrado com uma porção de maconha e, na janela da residência do casal, dentro de uma mochila, os policiais apreenderam mais quatro porções do entorpecente. Em um recipiente metálico, havia ainda R$ 239 em moedas.

Segundo dados policiais, “Japa” confessou o tráfico e confirmou a mesma versão relatada pela usuária. Ele também levou a equipe até uma moita de mato, onde havia duas balanças de precisão.

O acusado afirmou que havia vendido toda a droga durante a madrugada e que costumava esconder parte dos entorpecentes na mata ao redor da favela, mas nada mais foi localizado.

“Coreano”, o irmão dele, alegou estar apenas na companhia de “Japa”. Já uma mulher presente na residência disse que o marido e o cunhado realizavam o tráfico, mas afirmou não participar das vendas. Mesmo assim, recebeu voz de prisão por estar associada à prática.

Um terceiro homem que também estava no local negou envolvimento e foi arrolado como testemunha/suspeito. Diante das circunstâncias, os irmãos e a mulher foram presos em flagrante e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A usuária abordada inicialmente foi liberada após assinar termo de compromisso e deve responder por suspeita de receptação e porte de drogas para consumo pessoal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também