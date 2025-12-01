Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

PM fecha ponto de drogas do "Japa" na Favela do Quadrado e prende trio

Dois homens e uma mulher são presos após abordagem a uma usuária de drogas na região norte da Capital, realizada pela Força Tática da 11ª CIPM

01 dezembro 2025 - 09h55Vinícius Santos
Droga apreendida - Droga apreendida -   (Foto: Divulgação / PMMS)

A Força Tática da 11ª CIPM prendeu três pessoas — dois homens e uma mulher — em flagrante por tráfico de drogas na Favela do Quadrado, região do bairro Vila Nasser, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada no domingo (30/11). 

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais avistaram uma usuária entrando em um veículo GM Corsa preto. Ao perceber a aproximação da equipe, ela demonstrou nervosismo, levantando suspeita. 

Durante a abordagem, uma policial feminina realizou a revista pessoal e encontrou um papelote de substância análoga à cocaína escondido na cintura da mulher, além de dois aparelhos celulares.

A abordada afirmou ser usuária e disse ter acabado de comprar o papelote e um dos celulares no interior da Favela do Quadrado, diretamente com o traficante conhecido como “Japa”. 

Ela relatou ter pago R$ 30 pela droga e R$ 300 pelo telefone, chegando a mostrar aos policiais o comprovante de pix em nome dele. Após checagem do IMEI, o aparelho foi identificado com restrição de uso, reforçando a suspeita de receptação na “boca de fumo”.

Diante das informações, a equipe entrou a pé na favela. Durante a incursão, o suspeito apelidado de “Coreano” correu para dentro de um barraco, mas foi localizado logo depois, portando R$ 50. 

Já “Japa” foi encontrado com uma porção de maconha e, na janela da residência do casal, dentro de uma mochila, os policiais apreenderam mais quatro porções do entorpecente. Em um recipiente metálico, havia ainda R$ 239 em moedas.

Segundo dados policiais, “Japa” confessou o tráfico e confirmou a mesma versão relatada pela usuária. Ele também levou a equipe até uma moita de mato, onde havia duas balanças de precisão. 

O acusado afirmou que havia vendido toda a droga durante a madrugada e que costumava esconder parte dos entorpecentes na mata ao redor da favela, mas nada mais foi localizado.

“Coreano”, o irmão dele, alegou estar apenas na companhia de “Japa”. Já uma mulher presente na residência disse que o marido e o cunhado realizavam o tráfico, mas afirmou não participar das vendas. Mesmo assim, recebeu voz de prisão por estar associada à prática.

Um terceiro homem que também estava no local negou envolvimento e foi arrolado como testemunha/suspeito. Diante das circunstâncias, os irmãos e a mulher foram presos em flagrante e devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 

A usuária abordada inicialmente foi liberada após assinar termo de compromisso e deve responder por suspeita de receptação e porte de drogas para consumo pessoal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rio Miranda, em Miranda
Polícia
Homem morre afogado enquanto aproveitava banho no rio Miranda
Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã
Polícia
Homem ameaça vereador e tenta invadir casa do prefeito de Ponta Porã
Viatura da delegacia GARRAS -
Polícia
Com policial do Garras preso por corrupção, Polícia Civil diz que não compactua com desvios
Centro Regional de Saúde do Tiradentes
Polícia
Pedreiro é espancado com pedaços de pau após discutir com neta da namorada na Capital
Jhenyfer está desaparecida
Polícia
Família tenta encontrar adolescente desaparecida há três dias em Campo Grande
Propina apreenedida -
Justiça
Preso com bolada de propina, policial do Garras continuará atrás das grades, decide juíza
Crime aconteceu no escritório do agiota
Polícia
Suspeito de matar agiota a facadas devia mais de R$ 7 mil em Rio Brilhante
Vítima morreu na unidade de saúde do município
Polícia
Jovem é assassinado em confusão e 'Disciplina do PCC' é preso em Terenos
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Jovem que morreu ao ser baleado perto do 'lixão' é identificado
Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Polícia
Homem é diagnosticado com dengue e morre horas depois em Campo Grande

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá