PM “mete bala” e impede suicídio

Um homem identificado como Inácio Nery Pinto, 41 anos, foi baleado por policiais militares que tentavam impedir que o indivíduo se matasse, dentro de uma residência na rua dos Ferroviários no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, dois policias militares estavam fazendo rondas pela região do Galpão da Antiga Ferrovia, quando viram Inácio correndo e em seguida pulando um muro de uma residência, e diante da atitude suspeita, a guarnição se deslocou até o local, onde ouviram a voz de uma mulher dizendo: "Não se mata, não se mata".

Os policiais subiram no muro e viram o indivíduo na varanda, segurando duas facas, que usava para se auto-perfurar na altura do abdômen, causando sérios ferimentos.

A guarnição tentou conversar com o homem para que ele parasse de se furar, porém não foram ouvidos, e para impedir que Inácio se matasse e ferisse outras pessoas da residência, os policiais efetuaram quatro disparos de munição de impacto controlado (Elastômero/bala de borracha), sendo que dois atingiram o autor na perna direita e na altura da cintura.

Após a ação dos policiais, o largou uma das facas, e resolveu conversar com a guarnição, momento em que conseguiram convencê-lo a largar a outra faca, e aguardar o atendimento do Bombeiro.

O autor foi atendido pelo Bombeiro e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino e posteriormente a um CAPS.

A moradora da casa invadida por Inácio informou que estava na cozinha da sua casa, com a porta fechada, quando viu pela janela, um indivíduo pulando a muro e pegando as duas facas, e dizendo '' eu quero me matar, eu quero me matar, eles estão atrás de mim" , informando que em nenhum momento foi ameaçada pelo autor e não deseja representar.

