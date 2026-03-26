PM prende mulher do RJ que aplicava golpe da cesta bÃ¡sica em idosos na Capital

Mulher de 28 anos, natural do Rio de Janeiro, foi presa em flagrante na quarta-feira (25) em Campo Grande, suspeita de aplicar o chamado “golpe da cesta básica” em dois idosos, de 63 e 64 anos. O caso foi atendido pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, militares da Força Tática do 9º BPM foram acionados para um endereço na rua Itapiri, no bairro Jardim Montevidéu, onde os idosos relataram a tentativa de golpe.

Conforme apurado, a suspeita teria ligado para as vítimas se passando por assistente social, informando que elas teriam direito a receber uma cesta básica. Durante a ligação, pediu informações sobre os moradores da residência e afirmou que alguém iria até o local para entregar o benefício.

Uma das vítimas desconfiou e se dirigiu a um posto de saúde do bairro, onde foi informada de que não existia qualquer programa de entrega de cestas básicas, alertando sobre o possível golpe. Ainda assim, a suspeita ligou novamente, informando que iria até a casa da vítima para fazer o “cadastro” e entregar a cesta.

Quando a equipe policial chegou à residência, encontrou a mulher, que se identificou como gestante e disse que chegara a Campo Grande, vinda do Rio de Janeiro. Ela informou que estava hospedada em um apartamento no bairro Rita Vieira, alugado por um comparsa conhecido como “Dudu”, e confessou ter aplicado o golpe em outras vítimas.

A suspeita explicou que o esquema consistia em cadastrar as vítimas para supostos benefícios sociais, mas na prática eram contratos de empréstimo consignado em nome delas. Pelo golpe, ela receberia R$ 200 para cada entrega de cesta básica e até R$ 1.000 se conseguisse realizar o cadastro completo. Segundo a mulher, outras pessoas participavam do esquema, sendo “Dudu” responsável por receber os participantes na cidade.

A Polícia Militar ainda tentou localizar o comparsa no endereço informado, mas não obteve sucesso. Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada ao CEPOL – Centro Integrado de Polícia Especializada, onde permanece à disposição da Justiça.

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