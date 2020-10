PMA autua adolescente por maus-tratos ao quebrar coluna de porquinho da índia

Da redação com assessoria

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas recebeu um denúncia na sexta-feira (2) formulada por uma veterinária da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, de que um porquinho da índia teria sido vítima de maus-tratos e que estaria em uma clínica veterinária na cidade.

A PMA foi à clínica e os veterinários afirmaram que aquele tipo de lesão vertebral que acometia o animal acontece somente se for por pancada.

Os Policiais fizeram contato com a proprietária do porquinho da índia, a qual havia levado o animal à clínica. Ela informou que antes de sair para o trabalho havia tido uma briga com seu enteado e ao chegar em casa encontrou o animal ferido e o levou para tratamento.

O adolescente (13), residente no Bairro Santos Dumont, confessou à PMA que teria dado a pancada no bicho e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e responderá por ato infracional de maus-tratos a animais. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 550,00.

