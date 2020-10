PMA autua homem em R$ 1 mil por desmatamento ilegal

Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizaram uma fiscalização nesta quarta-feira (7), e verificaram um desmatamento ilegal no assentamento Urucum, no município.



O proprietário de um lote, de 51 anos, desmatou 1 hectare de vegetação nativa sem autorização. A madeira e as árvores produtos da desvetação ainda se encontravam caídas na área.



As atividades foram interditadas. Pela infração administrativa, o assentado, residente no assentamento recebeu multa de R$ 1.000,00. Ele também responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de três a seis meses de detenção

