Menu
Menu Busca domingo, 22 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Polícia

Polícia apreende 558 quilos de drogas após perseguição na BR-163

O motorista abandonou carro carregado com maconha e haxixe e fugiu para área de mata em Caarapó

22 fevereiro 2026 - 18h16Sarah Chaves, com Folha de Dourados
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

Uma carga de 558 quilos de drogas foi apreendida na madrugada deste domingo (22), na BR-163, em Caarapó, durante ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária. O motorista conseguiu fugir e não foi localizado.

A abordagem ocorreu por volta das 3h30, quando os policiais desconfiaram da atitude do condutor de um VW Voyage prata, que aparentava estar com excesso de peso. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o motorista tentou escapar.

Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, o veículo saiu da pista e entrou em uma área de mata às margens da rodovia. O condutor abandonou o carro e fugiu a pé. Apesar das buscas, ele não foi encontrado.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram 557,7 quilos de maconha e 400 gramas de haxixe marroquino, totalizando 558 quilos de entorpecentes apreendidos.

A droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1.201.400.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal
Polícia
Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal
Foto: Mark Kleinein/Unsplash/ND
Polícia
Homem é transferido em estado grave para Santa Casa após ser baleado com três tiros em Sidrolândia
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Motorista com sinais de embriaguez é presa após atropelar pedestre e fugir
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é esfaqueado por desconhecido em conveniência do Jardim Aeroporto
Imagem ilustrativa
Polícia
Grávida é espancada e mordida pelo marido no Jardim Autonomista
O crime teria acontecido na madrugada de hoje
Polícia
Idosa é encontrada morta após ser esfaqueada dentro de casa em Coxim
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Trio é preso por desacato após xingar policiais militares na Moreninha
Ex-jogador de futebol morre em acidente de moto na BR-163, em Dourados
Polícia
Ex-jogador de futebol morre em acidente de moto na BR-163, em Dourados
A fuga aconteceu durante a manhã de hoje
Polícia
Maconha apreendida após perseguição em Dourados pesou 2,3 toneladas
Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Homem é preso após ameaçar incendiar casa da ex com filho dentro em Corumbá

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Adolescente de 13 anos estupra e mata bebê de 1 ano e 3 meses
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Justiça
Juiz cassa fiança de delegada e prende motorista por atropelamento na Bom Pastor
Foto: Reprodução
Cidade
Mãe relata negligência em UPA após filha ter fratura não identificada em raio-x
O óbito foi constatado pelas equipes de socorro
Polícia
Homem é encontrado morto após brigar com o pai em Caarapó