Polícia apreende 558 quilos de drogas após perseguição na BR-163

Uma carga de 558 quilos de drogas foi apreendida na madrugada deste domingo (22), na BR-163, em Caarapó, durante ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária. O motorista conseguiu fugir e não foi localizado.

A abordagem ocorreu por volta das 3h30, quando os policiais desconfiaram da atitude do condutor de um VW Voyage prata, que aparentava estar com excesso de peso. Ao receber ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o motorista tentou escapar.

Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, o veículo saiu da pista e entrou em uma área de mata às margens da rodovia. O condutor abandonou o carro e fugiu a pé. Apesar das buscas, ele não foi encontrado.

Durante a vistoria no automóvel, os policiais localizaram 557,7 quilos de maconha e 400 gramas de haxixe marroquino, totalizando 558 quilos de entorpecentes apreendidos.

A droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1.201.400.

