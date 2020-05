Polícia apreende caminhão com mais de 8 toneladas de maconha

Um homem, 24 anos, foi preso transportando 8 toneladas de maconha nesta segunda-feira (04), em Itaquiraí. Junto com ele, duas pessoas que atuavam como batedores também foram presas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes abordaram um Fiat/Palio e caminhão que o seguia, no momento da abordagem os condutores tentaram fugir, mas foram impedidos pela polícia.

Duas pessoas que estavam no caminhão fugiram, mas o motorista e os ocupantes do carro foram capturados. O caminhão estava com diversos fardos de maconha, que ao todo pesaram 8.500 quilos da droga, ou seja, 8 toneladas.

Os ocupantes do carro e do caminhão utilizavam um rádio para se comunicar, o carro servia como batedor e o caminhão como transportador do entorpecente. O motorista do caminhão revelou ter pego a droga em Capitan Bado (py) e levaria até Naviraí.

A ocorrência foi registrada em entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde os três homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

Deixe seu Comentário

Leia Também