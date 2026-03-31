Polícia apreende mais de R$ 1,3 milhão em mercadorias ilegais em duas cidades de MS

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária apreenderam mais de R$ 1,3 milhão em mercadorias contrabandeadas em ocorrências que aconteceram na MS-164, em Ponta Porã, e na BR-060, em Campo Grande.

Entre os itens apreendidos celulares, notebooks, tablets, dispositivos importados, perfumes, baterias e demais acessos eletrônicos.

Em Ponta Porã, a apreensão aconteceu após uma abordagem a um veículo VW Tera, com placas do estado do Rio de Janeiro. Dentro dele estavam diversas mercadorias irregulares.

A carga foi avaliada em R$ 676 mil e somado ao valor do carro, avaliado em R$ 98 mil, que também foi apreendido, a totalidade da apreensão foi de R$ 774 mil.

Já em Campo Grande, não foi detalhada a ocorrência, mas foi informado a apreensão de 1.046 perfumes, celulares, baterias e acessórios eletrônicos.

Nessa ocorrência na capital sul-mato-grossense, a mercadoria estava avaliada em R$ 555 mil.

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