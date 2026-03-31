Menu
Menu Busca terça, 31 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia apreende mais de R$ 1,3 milhão em mercadorias ilegais em duas cidades de MS

Entre os itens apreendidos celulares, notebooks, tablets, dispositivos importados, perfumes, baterias e demais acessos eletrônicos

31 março 2026 - 09h38Vinicius Costa
Itens foram apreendidos e foram levados para a Receita FederalItens foram apreendidos e foram levados para a Receita Federal   (Divulgação/BPMRV)

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária apreenderam mais de R$ 1,3 milhão em mercadorias contrabandeadas em ocorrências que aconteceram na MS-164, em Ponta Porã, e na BR-060, em Campo Grande.

Entre os itens apreendidos celulares, notebooks, tablets, dispositivos importados, perfumes, baterias e demais acessos eletrônicos.

Em Ponta Porã, a apreensão aconteceu após uma abordagem a um veículo VW Tera, com placas do estado do Rio de Janeiro. Dentro dele estavam diversas mercadorias irregulares.

A carga foi avaliada em R$ 676 mil e somado ao valor do carro, avaliado em R$ 98 mil, que também foi apreendido, a totalidade da apreensão foi de R$ 774 mil.

Já em Campo Grande, não foi detalhada a ocorrência, mas foi informado a apreensão de 1.046 perfumes, celulares, baterias e acessórios eletrônicos.

Nessa ocorrência na capital sul-mato-grossense, a mercadoria estava avaliada em R$ 555 mil.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

David foi morto com golpes de faca
Polícia
Investigação revela sequência de homicídios interligados em Anastácio
Quantia em dinheiro apreendida durante a operação
Transparência
Investigação do Gaeco aponta esquema de favorecimento em prefeitura de MS
Diversas peixarias foram fiscalizadas
Polícia
Polícia Civil e Iagro fiscalizam peixarias de Campo Grande contra venda irregular
Polícia investiga o que provocou o acidente
Polícia
Idosa morre em grave acidente entre moto e carro na MS-379, em Douradina
Depac Dourados
Polícia
Armado com foice, homem ameaça matar primo em aldeia de Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Polícia
Mulher é agredida e estrangulada pelo companheiro em Naviraí
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Polícia
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Homem é preso em flagrante por perseguição contra ex-esposa em Paranhos
Sangue ficou pela rua | Imagem ilustrativa
Polícia
Briga de irmãos termina com um preso e outro gravemente ferido no Coophatrabalho
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas

Mais Lidas

VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Polícia
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Polícia
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
Polícia
Bebê morre após ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Polícia
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva