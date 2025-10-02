Polícia Civil de SP prende homem condenado a 23 anos por estupro em MS

Durante a manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu um homem que havia sido condenado a 23 anos de reclusão por estupro de vulnerável.
Conforme as informações policiais, o crime ocorreu no ano de 2016 quando o autor tinha 37 anos e a vítima tinha 13 anos. O autor, que era considerado foragido desde fevereiro deste ano, foi localizado em Guaraçaí-SP, sendo capturado por policiais civis lotados na delegacia local.
O homem estava com mandado de prisão, que foi expedido pelo Poder Judiciário, após trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Inocência.Reportar Erro
