Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia Civil de SP prende homem condenado a 23 anos por estupro em MS

Ele estava foragido desde 2016, quando estuprou a enteada de 13 anos

02 outubro 2025 - 18h51Brenda Assis
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Durante a manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu um homem que havia sido condenado a 23 anos de reclusão por estupro de vulnerável.

Conforme as informações policiais, o crime ocorreu no ano de 2016 quando o autor tinha 37 anos e a vítima tinha 13 anos. O autor, que era considerado foragido desde fevereiro deste ano, foi localizado em Guaraçaí-SP, sendo capturado por policiais civis lotados na delegacia local. 

O homem estava com mandado de prisão, que foi expedido pelo Poder Judiciário, após trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Inocência. 

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para não matar o filho, homem pede para ser preso em Campo Grande
Prisão foi efetuada pelo Garras
Polícia
Homem é preso por incendiar casa com três crianças dentro em MS
JD1TV AGORA: Acidente grave entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS
Polícia
JD1TV AGORA: Acidente grave entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Morador de rua apanha de usuários por cometer furtos no centro da Capital
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Mulher mata irmão a pauladas após mãe ser ameaçada de morte em Dourados
'Vamos te cortar em pedaços', bandido ameaça matar advogado que recusou seu caso na Capital
Polícia
'Vamos te cortar em pedaços', bandido ameaça matar advogado que recusou seu caso na Capital
Jovem foi socorrido e levado até uma unidade de saúde
Polícia
'Toda vida importa': Militares da 10ª CIPM salvam rapaz em Campo Grande; veja
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Ladrão é espancado e esfaqueado por moradores do Nova Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica
Polícia
Criança vê mãe sendo espancada e chama polícia para prender o padrasto em Costa Rica

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul