Polícia Civil e Iagro fiscalizam peixarias de Campo Grande contra venda irregular

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) fiscalizou peixarias em diferentes regiões de Campo Grande nesta segunda-feira (30), com foco na possível venda de pescado irregular.

A ação foi conduzida pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e teve caráter preventivo e repressivo, diante do aumento na procura por peixes durante o período da Semana Santa, quando cresce o risco de irregularidades no comércio desse tipo de produto.

Segundo a Polícia Civil, as equipes verificaram a regularidade administrativa e sanitária dos estabelecimentos, incluindo documentação obrigatória, como alvará de funcionamento, licença sanitária e certificação junto ao Serviço de Inspeção Municipal. Também foram analisadas as condições de armazenamento, conservação e manipulação dos pescados.

A fiscalização ainda avaliou aspectos como cadeia de frio, rotulagem, rastreabilidade e prazo de validade dos produtos, itens considerados essenciais para garantir a segurança alimentar e o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a Polícia Civil, a operação busca coibir práticas que possam configurar infrações administrativas e penais relacionadas à venda de mercadorias impróprias para o consumo. Ao final das inspeções, a maioria dos estabelecimentos vistoriados estava em conformidade com a legislação vigente.

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