Menu
Menu Busca terça, 31 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Polícia Civil e Iagro fiscalizam peixarias de Campo Grande contra venda irregular

Fiscalização conjunta verifica documentação e condições sanitárias nos comércios

31 março 2026 - 07h50Vinicius Costa
Diversas peixarias foram fiscalizadasDiversas peixarias foram fiscalizadas   (Divulgação/PCMS)

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) fiscalizou peixarias em diferentes regiões de Campo Grande nesta segunda-feira (30), com foco na possível venda de pescado irregular.

A ação foi conduzida pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e teve caráter preventivo e repressivo, diante do aumento na procura por peixes durante o período da Semana Santa, quando cresce o risco de irregularidades no comércio desse tipo de produto.

Segundo a Polícia Civil, as equipes verificaram a regularidade administrativa e sanitária dos estabelecimentos, incluindo documentação obrigatória, como alvará de funcionamento, licença sanitária e certificação junto ao Serviço de Inspeção Municipal. Também foram analisadas as condições de armazenamento, conservação e manipulação dos pescados.

A fiscalização ainda avaliou aspectos como cadeia de frio, rotulagem, rastreabilidade e prazo de validade dos produtos, itens considerados essenciais para garantir a segurança alimentar e o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a Polícia Civil, a operação busca coibir práticas que possam configurar infrações administrativas e penais relacionadas à venda de mercadorias impróprias para o consumo. Ao final das inspeções, a maioria dos estabelecimentos vistoriados estava em conformidade com a legislação vigente.

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

David foi morto com golpes de faca
Polícia
Investigação revela sequência de homicídios interligados em Anastácio
Quantia em dinheiro apreendida durante a operação
Transparência
Investigação do Gaeco aponta esquema de favorecimento em prefeitura de MS
Itens foram apreendidos e foram levados para a Receita Federal
Polícia
Polícia apreende mais de R$ 1,3 milhão em mercadorias ilegais em duas cidades de MS
Polícia investiga o que provocou o acidente
Polícia
Idosa morre em grave acidente entre moto e carro na MS-379, em Douradina
Depac Dourados
Polícia
Armado com foice, homem ameaça matar primo em aldeia de Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Naviraí
Polícia
Mulher é agredida e estrangulada pelo companheiro em Naviraí
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Polícia
Vídeo: Atropelamento interdita Arthur Jorge no horário de pico na Capital
Delegacia de Polícia Civil de Paranhos
Polícia
Homem é preso em flagrante por perseguição contra ex-esposa em Paranhos
Sangue ficou pela rua | Imagem ilustrativa
Polícia
Briga de irmãos termina com um preso e outro gravemente ferido no Coophatrabalho
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou batida entre bicicleta e ônibus que deixou adolescentes gravemente feridas

Mais Lidas

VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Polícia
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Polícia
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
Polícia
Bebê morre após ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Polícia
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva