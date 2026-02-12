Polícia Civil fiscaliza bares e conveniências em Corumbá durante operação pré-carnaval

Uma operação integrada da Polícia Civil foi realizada na noite desta quarta-feira (11) em Corumbá, com fiscalização em bares, conveniências e estabelecimentos de entretenimento noturno. A ação teve como foco a verificação de alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas relativas à emissão de ruídos.

A mobilização foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e pela Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (Daiji), com apoio da Guarda Municipal e do setor de Posturas da Prefeitura.

Durante a fiscalização, as equipes percorreram diversos pontos da cidade para conferir a regularidade da documentação dos estabelecimentos e se os níveis de som estavam dentro dos limites permitidos pela legislação. A iniciativa integra as ações de prevenção e organização do período que antecede o Carnaval.

Além da checagem documental, proprietários e funcionários foram orientados sobre a importância do cumprimento das normas legais e as penalidades previstas em caso de infrações, como excesso de ruído e ausência de alvará.

Segundo a Polícia Civil, novas operações devem ser realizadas de forma periódica como parte de um plano contínuo de fiscalização voltado à prevenção de crimes e à manutenção da ordem urbana no município.

