Polícia Civil recupera R$ 100 mil em móveis desviados de carga em Campo Grande

Móveis de alto padrão avaliados em cerca de R$ 100 mil foram recuperados pela Polícia Civil nesta sexta-feira (13), em Campo Grande, após investigação sobre o desvio de parte de uma carga transportada entre Santa Catarina e o Amazonas. A ação foi conduzida por equipes da Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

A apuração começou depois que uma empresa registrou ocorrência informando o desaparecimento de parte da mercadoria, que saiu de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com destino a Manaus, no Amazonas.

Durante o trajeto, o caminhão que transportava a carga apresentou problemas mecânicos em Campo Grande. Segundo a polícia, nesse momento os produtos foram descarregados e levados para um galpão na cidade sem autorização do proprietário.

Quando a carga chegou ao destino final, foi constatado que entre 20% e 30% dos volumes haviam sido desviados, além de diversos itens apresentarem danos.

Nas diligências, os policiais localizaram parte dos móveis em um endereço diferente do local inicialmente previsto para armazenamento. Possíveis receptadores foram identificados e serão investigados. As mercadorias recuperadas serão devolvidas aos proprietários.

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