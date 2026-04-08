Polícia de MS ajuda a identificar suspeitos de triplo homicídio em Mato Grosso

Um jovem de 22 anos e um adolescente de 16 foram identificados como suspeitos de participação em um triplo homicídio ocorrido em Campo Novo dos Parecis (MT), com apoio de investigações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

As vítimas são Wagner Felipe Rocha Viana (20), Wilquison Eduardo Rocha Viana (23) e Breno Gabriel Rocha Cabral (21), moradores de Campo Grande (MS). Eles estavam desaparecidos desde domingo (5) e foram encontrados mortos na terça-feira (7), em uma área rural do município mato-grossense. Dois deles eram irmãos.

Segundo a Polícia Civil, o crime pode estar ligado a uma disputa entre facções criminosas. A suspeita é de que os jovens tenham sido mortos por um grupo rival após serem identificados como integrantes de outra organização.

Os dois suspeitos foram levados para a delegacia em Mato Grosso. Durante a abordagem, o adolescente também foi flagrado com droga.

Eles devem responder por homicídio, sequestro e ocultação de corpos. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos.

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