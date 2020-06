Polícia desativa perfil falso que aplicava golpes em hospitais

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através do Trabalho de Inteligência identificou um perfil falso no Instagram que estava sendo utilizado por estelionatários para aplicar golpes em hospitais e vítimas em potencial. O perfil já foi retirado do ar.

O perfil “policiacivil.ms” servia como referência para que golpistas identificassem possíveis vítimas e está relacionado diretamente ao período de pandemia.

Os golpistas atuavam de duas formas. A primeira, por meio de contato com hospitais e clínicas, para obter informações de dados cadastrais de pacientes internados e posteriormente, solicitar depósitos bancários, com a justificativa de comprar materiais e realização de exames de urgência nas pessoas internadas.

A segunda, por meio de encaminhamento de e-mail para vítimas em potencial, com link falso da Delegacia Virtual da PCMS, com imagens falsificadas, solicitando dados pessoais dos supostos comunicantes e/ou vítimas de crimes, para conclusão do registro virtual de ocorrência.

Este crime foi registrado em Nova Andradina e uma vez que a Polícia Civil não solicita a confirmação de dados para conclusão de boletim de ocorrência via e-mail, a população local já foi informada da existência da prática desse delito e orientada a não acessar o link.

No início da quarentena no Mato Grosso do Sul de 16 de março à 20 abril foram registradas 68 ocorrências de estelionato ocorrido via internet. No mesmo período, em 2019, foram registradas 72 ocorrências.

A Polícia Civil alerta a população para que fique atenta à possíveis golpes e adote rotinas que auxiliem na prevenção deste tipo de golpe. Dúvidas sobre o funcionamento da Delegacia Virtual - Devir podem ser esclarecidas pelo telefone 3318-7981.

