Polícia deve investigar estupro de criança de 4 anos em escola pública da Capital

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança (DEPCA) de Campo Grande, deve investigar uma suspeita de crime de estupro envolvendo um menino de apenas 4 anos, ocorrido dentro de uma escola da rede municipal localizada no bairro Vila Piratininga, na região Sul da capital.

Conforme aponta a denúncia, o suspeito seria um agente de patrimônio, temporariamente contratado pela prefeitura da Capital. Segundo relatos, o suspeito teria inicialmente oferecido uma bala ao menor, para em seguida praticar o ato de caráter abusivo, envolvendo o toque em seu órgão genital — episódio este ocorrido no mês de setembro.

Em outra oportunidade, a criança confidenciou que o suspeito dirigiu-lhe elogios e ainda tocou suas nádegas por dentro das vestes, configurando, assim, nova ação de abuso.

A denúncia formal foi devidamente registrada e o caso encaminhado para investigação, conforme solicitado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que acompanha de perto o desenrolar das apurações.

Outro Lado - Sobre a denúncia e as ações para apurar internamente o caso, o JD1 Notícias solicitou um posicionamento da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

