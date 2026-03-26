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PolÃ­cia

PolÃ­cia do DF desarticula golpe do 'falso advogado' com ordens vindo de Dourados

Uma advogada tambÃ©m estaria participando do crime com a ocultaÃ§Ã£o dos valores obtidos de maneira ilegal

26 marÃ§o 2026 - 09h23Vinicius Costa
Operação cumpriu diligências no Presídio Estadual de DouradosOperaÃ§Ã£o cumpriu diligÃªncias no PresÃ­dio Estadual de Dourados   (DivulgaÃ§Ã£o/PCMS)

Operação realizada nesta quarta-feira (25) desarticulou um esquema interestadual de fraude eletrônica conhecido como “golpe do falso advogado”, que enganava vítimas por meio de aplicativos de mensagens. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio de equipes de Mato Grosso do Sul.

No estado, a ofensiva contou com a participação do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) e de equipes de Caarapó e Juti, onde as diligências foram realizadas em Dourados e Juti.

De acordo com as investigações, os criminosos se passavam por advogados reais, utilizando nomes e fotos de profissionais para ganhar a confiança das vítimas. Após o contato inicial, eles solicitavam transferências sob a justificativa de pagamento de custas processuais para liberação de supostos valores judiciais.

Em um dos casos apurados, uma idosa chegou a realizar depósitos em contas ligadas ao grupo. Os suspeitos ainda tentaram aplicar um segundo golpe, que acabou sendo interrompido após a vítima perceber a fraude.

As investigações revelaram ainda um dado grave: parte das ações criminosas foi coordenada de dentro de um estabelecimento prisional em Dourados. Também foi identificada a participação de uma advogada, que teria auxiliado na ocultação dos valores obtidos ilegalmente.

Ao todo, seis pessoas foram indiciadas por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, com penas que podem chegar a 26 anos de reclusão.

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