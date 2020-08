Polícia encontra cadáver de Ricardo, desaparecido em julho

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio localizaram na manhã de segunda-feira (10) o cadáver indicado como sendo de Ricardo Ventura Barbosa, que estava desaparecido desde 30/07/2020.

De acordo com a polícia, um homem de 35 anos que assumiu a autoria dos crimes, relatou onde estaria o corpo. O cadáver estava enterrado no quintal dos fundos de uma casa no Jardim Colibri I, em Campo Grande.

A Delegacia Especializada prossegue com a investigação para descobrir as circunstâncias do crime e obter mais informações que possam elucidar integralmente o fato.

