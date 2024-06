Polícia encontra local de 'desova' e desmanche de motos no Portal Caiobá

Um local, que estava sendo usado como ‘desova’ de motos desmanchadas foi localizado pela Polícia Civil, por intermédio da DEFURV (Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos e Roubos de Veículos), durante a sexta-feira (7), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, no local foram encontradas partes de uma Honda Fan 160, que foi furtada no dia 1° de abril.

O veículo estava desmontado e escondido em um terreno baldio, no Bairro Portal Caiobá. O espaço era usado para desmanche e armazenamento de peças, para posterior revenda ilegal.

As peças encontradas foram apreendias e restituídas às vítimas. As investigações continuam para identificação e localização dos autores.

