A Polícia Civil, durante os trabalhos e investigação do local de crime, encontrou cerca de 10 cápsulas na região da praça do Estrela do Sul, em Campo Grande, onde aconteceu as duas mortes na noite deste domingo (3).

A informação consta no boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão.

O crime teria sido provocado por dois homens em duas motocicletas, que dispararam diversas vezes contra Wanderson Mateus Vieira de Araújo, de 20 anos, que já estava jurado de morte.

Ele, inclusive, sofreu uma tentativa de homicídio em dezembro do ano passado.

Já Luana Azevedo Silva, de 39 anos, tentava buscar o filho que brincava na praça quando acabou sendo atingida por uma bala perdida na cabeça.

Ela caiu dentro de casa e foi atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada ainda com vida para a Santa Casa, mas morreu antes de dar entrada no hospital.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

