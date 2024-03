Durante a manhã desta terça-feira (12), uma denúncia de um consumidor levou a Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) a realizar uma ação fiscalizatória na hortifrúti do supermercado Comper, que fica nas dependências do Hiper Center Jardim dos Estados, em Campo Grande.

O JD1 Notícias esteve no local e conversou com o delegado Reginaldo Salomão, que estava a frente da ação. "Como toda a denúncia, a gente veio verificar. Encontramos os produtos alimentícios, eles estão íntegros. Até onde a gente viu, até onde a perícia constatou, não achamados nada estragado".

Segundo o delegado, a única alteração em relação a fiscalização é que foram encontrados alguns insetos, no caso baratas, próximo a cebolas.

Dessa forma, o próximo passo é o Procon-MS aderir as medidas necessárias, mas ao que tudo indica, os produtos devem ser descartados.

"A cebola não está estagrada, o local tem insetos, então esse já vai ser uma providência do Procon, mas com certeza vai ser descartado".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também