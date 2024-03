Após investigação da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, vagas de emprego para trabalhar da Construtora Odebrecht foram declaradas falsas, um golpe.

Os autores usam do prestígio da construtora para extorquir pessoas, anunciando vagas fictícias pelas cidades, e ao conseguir falar com um interessado, exigem um pix como taxa de inscrição ou matrícula em cursos específicos, dizendo que após o pagamento, chegará um representando da empresa para a realização de uma entrevista.

Não é a primeira vez que a polícia recebe denúncias envolvendo o mesmo número de telefone. Por isso, a Polícia Civil recomenda atenção na hora de procurar emprego, que as pessoas verifiquem se as informações são verídicas ou não, e que denunciem qualquer suspeita de golpe.

