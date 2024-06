Polícia investiga morte do cantor Nahim e ouvirá testemunhas, parentes e amigos

A Polícia Civil de São Paulo segue investigando a morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, conhecido como Nahim, encontrado morto em sua residência em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na manhã da última quinta-feira (13).

A delegacia que investiga o caso, inicialmente registrado como morte suspeita, aguarda o resultado do laudo necroscópico que irá apontar a causa da morte do cantor. A delegacia também buscará imagens de câmeras de segurança que possam ter gravado os últimos momentos vivos do artista, além de ouvirem testemunhas que viram o corpo caído na escada e acionaram a Polícia Militar.

Parentes e amigos também prestarão depoimentos, visando esclarecer como Nahim morreu.

O delegado Hélio Bressan, da delegacia de Taboão da Serra, afirmou que “a principal suspeita dos peritos é de morte natural: Nahim teria sofrido um mal súbito, caiu, bateu a cabeça, pode ter tido um traumatismo craniano e morreu", mas apontou que não pode descartar outras hipóteses, como morte acidental e até mesmo crime.

