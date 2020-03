Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Um jovem de 18 anos acabou preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (13), após ser flagrado comercializando droga. A ocorrência aconteceu em Nova Andradina em uma casa localizada na rua Sidney Sanches.

A equipe da Força Tática recebeu uma denúncia de que em uma residência havia uma constante movimentação de pessoas. De acordo com os relatos, o local era conhecido como ponto de vendas de drogas.

Ao chegar no local, os policiais militares observaram que um rapaz saiu da residência e entregou algo para um ciclista, e os dois foram abordados pela guarnição.

Na busca pessoal foi encontrada uma porção de maconha no bolso frontal direito do short do rapaz de 18 anos. Em conversa com ele, foi informado que havia denúncias a residência era ponto de comércio e tráfico de drogas.

Foi e realizado busca pela residência com autorização do rapaz, onde foram encontradas várias porções de maconha de tamanhos diferentes. Durante a abordagem, em um cômodo nos fundos do terreno, foi localizado um adolescente de 16 anos. Ao abordado disse ser proprietário da casa.

Na busca foram localizadas várias cédulas de dinheiro de diferentes valores e que após contagem totalizaram R$ 797,00 em cédulas de baixo valor, 18 porções de cocaína prontos para o comercio, os adolescentes não souberam responder sobre a origem dos produtos.

