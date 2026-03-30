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Polícia pede que possíveis vítimas de sorveteiro procurem delegacia de Deodápolis

Comentários nas redes sociais têm sido acompanhado de perto, mas delegado pede que mulheres formalizem a denúncia

30 março 2026 - 14h20Vinicius Costa
Suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil de DeodápolisSuspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Deodápolis   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Deodápolis se aprofunda no caso envolvendo o sorveteiro, de 50 anos, preso em flagrante pelo crime de estupro no final de semana. O desafio é tentar verificar se existem outras vítimas do acusado.

Comentários têm sido frequentes nas redes sociais desde a prisão do indivíduo, mas o delegado Bruno Carlos disse ao JD1 Notícias que nenhuma vítima procurou a delegacia. Tanto que o pedido é que formalizem a denúncia, caso tenham sido vítima de algum ataque.

O delegado explicou que as equipes da polícia estão acompanhando de perto os comentários nas redes sociais de mulheres que alegam terem sido vítimas também. 

A orientação, conforme Bruno, caso a pessoa tenha sido vítima, procurar a delegacia ou até mesmo entrar em contato pelo telefone (67) 99286-9703.

Estupro contra jovem - O indivíduo cometeu um estupro contra uma jovem, de 18 anos, na noite do último sábado. O autor, um sorveteiro, aproveitou que a vítima estava sozinha na residência com o filho de 11 meses para cometer o crime. Ele usou do artificio de pedir água e verificar se havia mais pessoas na residência da vítima.

Segundo a Polícia Civil, ele entrou no imóvel e imobilizou a jovem contra a parede, cometendo os atos de natureza sexual sem consentimento.

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