Policia prende duas com arma e drogas em MS

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado prenderam na tarde deste domingo (15), dois homens, com idades de 27 e 28 anos, pelo crime de tráfico de drogas, após realizarem diligências na Rua São João, Vila Barbosa.

Após receberem informações anônimas os Policiais Civis fizeram observações e perceberam uma movimentação anormal no local, indicando que estava ocorrendo a comercialização de drogas. Foi feita uma incursão, sendo localizadas 862,7 gramas de maconha, em forma de um tablete, bem como uma espingarda calibre 36 e munições.

Os dois foram autuados em flagrante e recolhidos a uma das celas da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado.

