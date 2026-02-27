Menu
Polícia prende mulher que matou marido com facada em confraternização em Ivinhema

Ela estava foragida e condenada a 11 anos e 6 meses de prisão

27 fevereiro 2026 - 13h55Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de IvinhemaDelegacia de Polícia Civil de Ivinhema   (Divulgação/PCMS)

Mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa durante a quinta-feira, dia 26, durante o cumprimento de mandado de prisão em Ivinhema. Ela foi responsável por matar o marido com uma faca durante uma confraternização.

Ela foi julgada e condenada a 11 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro de 2020 durante uma confraternização realizada no local de trabalho da vítima.

Na ocasião, a autora desferiu um golpe de faca contra o convivente, que não resistiu aos ferimentos e morreu. 

Após o fato, a mulher foi localizada e presa em flagrante pela Polícia Civil, sendo posteriormente colocada em liberdade por decisão judicial.

O mandado de prisão foi expedido ontem e cumprido no mesmo dia pela Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

