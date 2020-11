Polícia recupera cão que foi furtado do CCZ na capital

Sarah Chaves com informações da Assessoria

Os investigadores do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia de Polícia localizaram na manhã desta quarta-feira (4), um cachorro da raça pastor alemão panda que estava desaparecido há 20 dias, após fugir de casa, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande

O animal, que quando filhote pode valer aproximadamente R$ 4 mil, tinha sido deixado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e em seguida furtado do local.

O autor do furto do animal foi uma homem de 32 anos, que deixou a cadela em sua residência no Jardim Tarumã, onde foi apreendida e devolvida ao proprietário.

O suspeito de retirar o animal indevidamente do CCZ possui várias passagens por apropriação indébita, injúria, lesão corporal, roubo qualificado pelo uso de arma de arma de fogo, tentativa de homicídio e outras. Ele foi levado até a 5ª Delegacia de Polícia, onde foi indiciado pelo crime de furto qualificado.

