Policiais militares impedem tentativa de suicídio

A Polícia Militar de Rio Verde impediu a tentativa de suicídio de um homem, 50 anos, cujo nome não foi revelado, durante a noite dessa quinta-feira (23).

Um socorrista do Hospital Municipal acionou a equipe da polícia, via 190 e informou que o senhor estaria próximo ao motódromo municipal, com uma corda dizendo que iria se suicidar.

Os militares foram até o local e se depararam com o socorrista e o irmão do homem. De acordo com o familiar, eles tinham discutido por “motivos banais” e ele pegou corda, e foi para área interna do motodromo.

Após buscas pela área, o homem foi encontrado pelos agentes imóvel, com uma corda amarrada no pescoço e presa em uma árvore.

Em tempo ágil, os militares o desamarraram com vida e logo em seguida o encaminharam para o hospital mais próximo para receber atendimento médico.

