Homem fica com chave de fenda cravada no peito após tentiva de suicídio

A Polícia Militar foi acionada na noite de quarta-feira (22), para apurar uma suposta tentativa de suicídio do jordaniano Samir Mohd Mahmoud Mohd Safi, 64 anos, que estava hospedado no hotel Paris, na avenida Gury Marques em Campo Grande.



De acordo com a ocorrência Samir que estava hospedado no hotel à cerca de duas semanas, e testemunhas relataram que ele era sempre alegre e solícito com todos, porém na data de ontem, encontrava-se triste, segundo ele, por causa do divórcio com a ex-esposa que mora na capital.

As testemunhas contam que na noite de ontem quando Samir subiu para o seu quarto no hotel deu um forte grito de dor, e logo saiu para a recepção com uma chave de fenda cravada no peito e pedia por socorro.



Quando as viaturas da polícia chagaram ao local, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam no hotel fazendo os primeiros socorros de Samir que foi levado para a Santa Casa da capital para a retirada de fenda do peito.



Em contato com a assessoria da Santa Casa, foi informado ao JD1 Notícias que Samir passou ontem mesmo por uma cirurgia de especialidade torácica e que agora está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Ainda de acordo com o hospital apesar do estado de saúde do jordaniano ser estável, é um quadro que requer cuidados por ser uma pessoa com mais idade e que está se recuperando dos ferimentos.



O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

