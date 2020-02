Policial aposentado mata homem que ameaçou filho

Edson Pereira dos Santos, de 36 anos, foi morto a tiros dentro de panificadora no Jardim Água Boa, em Dourados, após ameçar o filho de um policial civil aposentado na tarde dessa terça-feira (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Edson teria ameaçado Renan dos Santos Silva, de 25 anos, filho do, militar aposentado autor dos disparos Sebastião José Lopes da Silva, de 59 anos, cortando o pescoço de Renan com um canivete em um posto de combustível e teria fugido.

Renan teria ligado para o pai e avisado sobre a tentativa de homícidio sofrida. Sebastião encontrou Edson na padaria e deu voz de prisão a ele. Edson não teria obedecido e o ameaçou com um canivete. O policial recuou e deus dois tiros nas pernas de Edson que continou se aproximando munido do canivete e tentou atingir o militar, que disparou mais duas vezes contra o suspeito.

Edson caiu no chão com o canivete ainda em mãos e morreu no local. Após efetuar os disparos, Sebastião ligou para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estiveram no comércio, mas já encontraram o suspeito morto.

O proprietário da padaria confirmou à polícia que Edson estava alterado e tentou matar Sebastião, que teria se defendido. No carro de Edson a polícia encontrou a faca usada para ameaçar Renan e um termo de compromisso que compra que Edson estava em regime aberto respondendo por um homício em Caarapó.

O caso foi registrado como homicídio simples e ameaça na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

