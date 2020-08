Policial é denunciado por desordem em condomínio

Uma funcionária, do residencial Village Parati, em Campo Grande, procurou a polícia após um Policial Militar que é morador do condomínio, ofende-la e causar tumulto na portaria. O cabo da PM Lincoln Ariel Nunes, estaria abusando do poder da função que exerce.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no dia 26 de julho, por volta das 12h20, a mulher foi acionada para auxiliar na portaria 02, quando ela chegou, ficou sabendo que o porteiro havia se envolvido em uma discussão com a mãe do policial. Lincoln começou a filma-la foi quando a jovem entrou em contato com o 190.

A vítima relatou que o PM entrou na portaria chutando e dando socos na porta, e que ao abrir a porta, ele passou a ofendê-la com as seguintes palavras “Quem é você? Sua vagabunda, vadia! Eu sou morador e polícia militar!”.

Em depoimento a polícia, a porteira de 25 anos, disse que quando a viatura chegou ao local, e começou a indaga-la em tom de ameaça, “a senhora tem alguma coisa pra falar pra mim?”. E que na delegacia, Lincoln ao passar por ela, fez questão de mostrar que estava armado.

De acordo com o auxiliar de manutenção do Village Parati, de 47 anos, desde o ano de 2014 o policial estaria dando problemas no residencial. “Ele é problemático, a administração foi levar o total de reclamações que tinha dele aqui para a Corregedoria. Ele chega bêbado e fechava lado dos visitantes com o carro que tinha”, relatou.

O Policial foi denunciado na corregedoria da Polícia Militar.

