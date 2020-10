Policial impede fuga de bandido que invadiu casa no Tijuca

Na noite deste domingo (18), um bandido acabou preso depois de invadir uma casa, agredir dois homens durante um assalto, no Jardim Tijuca em Campo Grande. Um sargento da Polícia Militar que estava de folga impediu a fuga do ladrão.

O crime aconteceu por volta das 18 horas deste domingo (18), quando o bandido invadiu a casa na rua Mona Lisa junto de um comparsa. O autor agrediu com coronhadas um dos homens que estavam na residência e entrou em luta com as vítimas, que tentavam deter ele, já que o comparsa conseguiu fugir levando um celular.

Um morador saiu correndo e pedindo ajuda e encontrou o militar que estava em sua folga. O sargento foi até a casa e deteve o bandido que ainda tentou fugir pulando os muros, mas acabou preso e levado para a delegacia. O revólver calibre .22 que estava com o autor foi apreendido.

Deixe seu Comentário

Leia Também