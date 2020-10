Policial tenta separar briga e deixa um morto na Vila Rica

Uma briga envolvendo sete pessoas, acabou com um morto na madrugada deste sábado (31), na frente de uma casa de eventos na rua São Borja, Vila Rica.

Segundo informações da ocorrência, um policial militar que estava no local presenciou um desentendimento entre um conhecido que é segurança do local e Everton Massanti Cardoso dos Santos, de 35 anos, e tentou intervir para que a confusão não aumentasse.

O policial alega que agiu para se defender depois de se ver cercado e agredido por ao menos cinco pessoas.

Ele disse que estava de saída do local, por volta 00h30, quando viu um conhecido que é segurança e trabalha no estabelecimento se desentendendo com outras pessoas. O acusado, então, tentou intervir para evitar que a situação se agravasse,

Sem sucesso ao intervir na briga, a situação se agravou e segundo relatos do policial, ele e o segurança passaram a ser agredidos por cinco pessoas, onde ele apresentou como policial e deu ordem de parada aos agressores, que não obedeceram. Ele então deu um tiro para o chão, na tentativa de intimidar os envolvidos.

Everton teria tentado dar uma rasteira no policial, fazendo com que o militar se desequilibrasse e caísse. O soldado alega que neste momento estava cercado e corria risco de perder o armamento, motivo pelo qual efetuou um disparo contra a vítima, que acabou morrendo ali mesmo.

De acordo com o delegado José Roberto de Oliveira Júnior, testemunhas que estavam no local foram ouvidas e confirmam a versão dada pelo policial. Os envolvidos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro.

