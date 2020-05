Por ciúmes do ex-namorado, mulher surta e esfaqueia vizinha

Uma mulher identificada apenas como Dulce, atacou a vizinha conhecida como Cristina, por ciúmes do ex-namorado, na noite de sexta-feira (30), em uma discussão na rua Vitor Valente, no bairro Jardim Presidente.



De acordo com o ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na casa onde ocorreu o crime, e apenas a irmã da vítima estava na residência e informou que Cristina havia sido levada pelos vizinnhs ao UPA do Coronel Antonino com um corte no braço e que não sabia o nome completo da autora da facada.



A guarnição foi então até o UPA conversar com a vítima que estava em observação e também não soube informar o nome completo da autora, e relatou que entrou em discussão com Dulce por causa de ex-namorado, e em determinado momento sentiu que tomou uma facada no braço esquerdo, e também teve seu celular quebrado.



Ainda conforme a polícia que conversou com a assistente social do hospital, a ferida de Cristina foi leve e ela não apresenta risco de vida.



Cristina contou também que Dulce a esfaqueou porque acredita que ela está namorando seu ex e que a autora vende entorpecentes em sua residência.



A polícia foi até a residência da autora, mas não a encontrou. O caso foi registrado na

Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como lesão corporal dolosa.



