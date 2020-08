Por vingança, homem mata cunhado descarregando revólver

João Rodrigues de Farias, 33 anos, foi morto pelo cunhado Jhonatan Guilherme, 27 anos, na noite deste domingo (02), em frente a uma conveniência nas Moreninhas, em Campo Grande

De acordo com o registro policial, Jhonantan se relaciona com a irmã da vítima, após saber que irmã havia sido agredida, João foi tirar satisfações com Jhonantan e também o agrediu.

Após apanhar de João, o cunhado foi até a casa de sua mãe, pegou um revólver calibre 38 e chamou seu irmão para irem à busca do cunhado para matá-lo. A dupla encontrou João em uma conveniência.

Eles estavam em uma moto, ao avistarem a vítima, foram até ela e descarregaram a arma em João, o matando na hora. Logo após cometer o assassinato os dois fugiram do local.

Um familiar de Jhonotam disse aos policiais que teria recebido o autor em casa dizendo que teria acabado de matar outro homem, sendo expulso da residência no mesmo momento.

Em buscas pelo bairro, os policiais encontraram Jhonatam e seu irmão escondidos em um terreno próximo, Os dois foram presos em flagrantes por homicídio e porte ilegal de armas. Foi constatado que Jhonatam era foragido da prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também