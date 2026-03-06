PortÃ£o de residÃªncia Ã© atingido por mais de 30 disparos em Campo Grande

Uma residência foi alvo de disparos durante a madrugada desta sexta-feira, dia 6, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Mais de 30 disparos teriam acertado o portão do imóvel.

A princípio, conforme apurado pela reportagem, a informação é que no momento em que houve os disparos, não havia ninguém na residência.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque foram acionados devido a gravidade da ocorrência e isolaram a área para atuação da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As marcas no portão ficaram evidentes e foram coletados vestígios para ajudar na investigação. No entanto, o local ficou prejudicado, pois não havia câmeras de segurança, tampouco testemunhas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

