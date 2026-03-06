Menu
Menu Busca sexta, 06 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

PortÃ£o de residÃªncia Ã© atingido por mais de 30 disparos em Campo Grande

No momento em que houve os disparos, nÃ£o havia ninguÃ©m no imÃ³vel

06 marÃ§o 2026 - 08h38Luiz Vinicius
Marcas de tiros no portão da residênciaMarcas de tiros no portÃ£o da residÃªncia   (WhatsApp/JD1 NotÃ­cias)

Uma residência foi alvo de disparos durante a madrugada desta sexta-feira, dia 6, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Mais de 30 disparos teriam acertado o portão do imóvel.

A princípio, conforme apurado pela reportagem, a informação é que no momento em que houve os disparos, não havia ninguém na residência.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque foram acionados devido a gravidade da ocorrência e isolaram a área para atuação da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As marcas no portão ficaram evidentes e foram coletados vestígios para ajudar na investigação. No entanto, o local ficou prejudicado, pois não havia câmeras de segurança, tampouco testemunhas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem é preso após estuprar a ex e matar filho dela de 11 anos
PolÃ­cia
Homem estupra a ex-namorada, mata o filho dela e esfaqueia a avÃ³ da crianÃ§a
Atualmente, Liliane está internada no Hospital da Vida, em Dourados
PolÃ­cia
Mulher atacada com marteladas por militar dos Bombeiros tem piora no estado de saÃºde em MS
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Operação aconteceu em Ponta Porã
PolÃ­cia
Sargento aposentado da PMMS Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF por suspeita de trÃ¡fico de armas
Cigarros apreendidos pelos policiais
PolÃ­cia
Jovem Ã© preso com R$ 90 mil em carga de cigarros contrabandeados em MS
Manchas de sangue na cadeira onde vítima foi socorrida
PolÃ­cia
Homem Ã© esfaqueado apÃ³s ser jurado de morte por suspeita de aliciar menores na Capital
Campus da UFMS em Campo Grande
Cidade
UFMS inaugura banco vermelho em aÃ§Ã£o de combate Ã  violÃªncia contra a mulher
Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de violÃªncia domÃ©stica e tentativa de estupro em Iguatemi
Grávida quase é atingida por tiro durante briga de trânsito em Maracaju
PolÃ­cia
GrÃ¡vida quase Ã© atingida por tiro durante briga de trÃ¢nsito em Maracaju
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem morre apÃ³s passar mal durante viagem em busca de emprego em MS

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande
Pastor e denúncia - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
Novo relato com prints expÃµe 'investidas' de pastor sobre menor em Campo Grande