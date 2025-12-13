Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande

Leonir Gugel, de 59 anos, assassino de Angela Nayhara Guimarães, de 54 anos, recebeu alta da Santa Casa na manhã desta sexta-feira, dia 12, e será encaminhado para a prisão, em Campo Grande.

Ele estava internado após atentar contra a própria vida, momentos depois que cometeu o feminicídio contra a mulher, na manhã de segunda-feira, dia 8, no bairro Taveirópolis.

Como noticiado pela reportagem do JD1 anteriormente, Leonir chegou a ser socorrido em estado grave, mas com o passar dos dias, a estabilidade no quadro de saúde elevou a chances dele sair do hospital.

Ele foi preso em flagrante pelo crime e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) pediu a preventiva, acatada pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo a delegada Analu Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o casal não possuí histórico de brigas ou de violência. Porém, no dia 7, no domingo, ambos tiveram uma discussão e isso serviu para que Angela quisesse a separação.

No entanto, ela foi morta a facadas. No ataque, a filha e a mãe da vítima tentaram ajudá-la, mas acabaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

