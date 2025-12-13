Menu
Polícia

Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande

Leonir Gugel estava internado após atentar contra a própria vida momentos depois do crime

13 dezembro 2025 - 10h32Luiz Vinicius
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheiraLeonir foi preso pelo feminicídio da companheira   (Redes Sociais)
Leonir Gugel, de 59 anos, assassino de Angela Nayhara Guimarães, de 54 anos, recebeu alta da Santa Casa na manhã desta sexta-feira, dia 12, e será encaminhado para a prisão, em Campo Grande.

Ele estava internado após atentar contra a própria vida, momentos depois que cometeu o feminicídio contra a mulher, na manhã de segunda-feira, dia 8, no bairro Taveirópolis.

Como noticiado pela reportagem do JD1 anteriormente, Leonir chegou a ser socorrido em estado grave, mas com o passar dos dias, a estabilidade no quadro de saúde elevou a chances dele sair do hospital.

Ele foi preso em flagrante pelo crime e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) pediu a preventiva, acatada pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo a delegada Analu Ferraz, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o casal não possuí histórico de brigas ou de violência. Porém, no dia 7, no domingo, ambos tiveram uma discussão e isso serviu para que Angela quisesse a separação.

No entanto, ela foi morta a facadas. No ataque, a filha e a mãe da vítima tentaram ajudá-la, mas acabaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

