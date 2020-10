Pressão deixa Marcelo Vargas demissionário

Uma rajada de boatos, sobre a queda do Diretor Geral da Polícia Civil Marcelo Vargas, balançaram a classe política na manhã desta quarta-feira (7). O motivo da crise seria a reação de pessoas ligadas ao jogo do bicho, e que estariam descontentes com o andamento da Operação Ormetá, que hoje teve mais um desdobramento.

Já haveria inclusive um substituto pronto, o delegado de Dourados Lupércio Degeroni. Vargas teria dito aos assessores na manhã de hoje, "que nunca cogitou se demitir, mas que poderia cair ,pois seu cargo é de confiança, mas não por iniciativa própria".

Na usina de boatos e possibilidades que foram levantados, o secretario Eduardo Riedel, que hoje é o "gerente" do Governo MS, disse ao JD1 por mensagem um sonoro "não", inclusive grafado em maiúsculo. Mais tarde por telefone Riedel disse que uma "decisão dessas vem do governador”, "que esta em SP”, e não comunicou nada sobre o assunto.

Assessores do diretor da policia, também disseram ao JD1, que Vargas estará com Riedel hoje a tarde, para "discutir a questão".

