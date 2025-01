PRF apreende quase 6 toneladas de maconha em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na manhã desta quinta-feira (30), na cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, duas apreensões separadas que, somadas, chegam a quase 6 toneladas de maconha.

A primeira apreensão foi a de um caminhão, abordado na MS-164, durante deslocamento dos policiais na rodovia. Durante a abordagem, o condutor contou que transportava celulares sem nota fiscal, porém, quantos os policiais abriram o baú do caminhão, sentiram o forte odor de maconha.

No total, foram encontrados 5.600 quilos da droga escondida em meio a pneus usados. O motorista foi preso em flagrante e disse que levaria a maconha da Ponta Porã até São Paulo.

Já a segunda apreensão ocorreu durante um flagrante envolvendo um Fiat Palio. Após os policiais darem ordem de parada do veículo, o condutor não parou e iniciou fuga, com os policiais realizando acompanhamento tático.

O motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado pelos policiais. No veículo, os agentes encontraram 377 quilos de maconha e 2,2 quilos de haxixe.

No total, as apreensões somaram 5.977 quilos de maconha. As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Civil de Ponta Porã.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também